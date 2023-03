Andrea Guasch, en plan diva como Taylor Swift con ‘You need to calm down’

Andrea Guasch va de diva en diva en ‘Tu cara me suena’. Tras estrenarse como concursante de la décima temporada con Chanel, una imitación histórica que la llevó a ganar la primera gala, esta vez afronta el reto de otra artista con mucha personalidad sobre el escenario: Taylor Swift.

Aunque sin tanta coreografía como con ‘SloMo’, la puesta en escena de ‘You need to calm down’ ha sido espectacular gracias a la escenografía y a todo el cuerpo de baile. La actuación original estilo videoclip se ha plasmado en el plató, con Andrea provocadora y demostrando de nuevo que quiere ser la reina de esta edición.

Como ha elogiado el jurado, la concursante ha vuelto a hacer un show y ha conseguido mimetizar su voz con la de Taylor Swift. También ha sido perfecta su actitud, con una letra que pide a los más críticos que se relajen. ¡Esta actuación es “oro puro”!