¿A quién imitarán en la próxima gala?

LA PRÓXIMA SEMANA

El pulsador ha hablado después de la décima gala de Tu cara me suena, Los Chunguitos piden cantar en inglés para reventar el escenario, pero le sale el mítico grupo de Locomía en el pulsador. José Manuel Soto será Medina Azahara, Florentino Fernández se pondrá en la piel de Will Smith, Ángela Carrasco tendrá que imitar a Noa, Llum Barrera será The Cure, la guapísmia Edurne se convertirá en Amii Stewart, Melody será a explosiva Gwen Stefani, Xuso Jones hará del sexy Chayane y Santi Rodríguez tendrá que imitar a Miguel Bosé.