Chenoa, tras reconocer tarde una canción suya: “Tengo ocho álbumes, esta no la conoce nadie”

Jadel ha superado con nota uno de sus retos más complicados: la exigente imitación de Sting al ritmo de ‘Roxanne’, una actuación que dejó a los coaches con la boca abierta.

Como la gala ha estado muy reñida, Manel Fuentes ha propuesto un juego para que el concursante pueda sumar más puntos, compitiendo con Chenoa.

El objetivo es sencillo: sonará un fragmento de una canción, y Jadel y Chenoa deberán adivinar el nombre de mujer que le pone nombre a dicha canción. Alfred, Susi Caramelo, María Pelae y Anne Igartiburu sujetan unos rótulos con ocho nombres femeninos, siendo estos las posibles respuestas.

El juego ha acabado en un apretado empate, así que para decantar a un ganador, ha sonado una última canción. Con los primeros tonos, la confusión ha rondado el escenario cuando Chenoa ha caído: ¡Es una canción suya!

“Es mía, he tardado porque no la he reconocido”, ha dicho la artista, desatando las carcajadas. “¿Cómo habéis elegido esta? Esta no la conoce nadie”, ha comentado Chenoa, confesando que la escribió cuando tenía 16 años. ¡Menudo momentazo!