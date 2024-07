Las primeras palabras de David Bustamante después de ganar Tu cara me suena 11: “Ha sido un trabajo y un entreno constante”

Todavía estamos palpitando la gran Final de Tu cara me suena 11. Una noche llena de actuaciones inolvidables, un fiel reflejo de lo que ha sido esta edición, y que ha coronado a David Bustamante como el ganador.

Con los ánimos más calmados, y el confeti cubriendo el escenario de Tu cara me suena, David Bustamante atiende a nuestro micrófono para compartir sus sensaciones tras una noche histórica.

“No sabía realmente qué iba a pasar”, dice un emocionado David, antes de resoplar y dar las gracias a su familia, amigos... A toda España, básicamente, que ha estado apoyándole a lo largo de toda su carrera.

Bustamante ha señalado que cualquiera pudo haber sido el ganador ya que el nivel de los concursantes era muy alto en esta edición. “Lo merecíamos cualquiera de nosotros”, ha comentado, seguramente haciendo referencia a Raoul y Julia, quienes quedaron segundo y tercera respectivamente, pero también sin olvidarse de Supremme y Conchita.

En Tu cara me suena 11 hemos visto una faceta que no conocíamos de David Bustamante, una evolución que hemos disfrutado desde la primera gala. Imitar a artistas que él no escucha es complicado porque es una manera de “reinventarse”, pero cuando se pone en la piel de alguien que se acerca a su estilo, es todavía más complicado porque su voz “es muy reconocible”.

“Ha sido una lucha, un trabajo y un entreno constante”, ha compartido Bustamante, haciendo hincapié en las “muchas horas de gimnasia vocal” que ha realizado para ese giro final en su actuación. ¡Y ha sido el broche de oro a su participación!

David ha conseguido camuflar los nervios que ha sentido en la gala Final: “Me lo tomo muy en serio, amo mucho el escenario”, ha comentado Bustamante, el lugar donde es muy feliz, antes de compartir una reflexión que todo el mundo debería escuchar.

