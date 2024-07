Raoul, segundo clasificado de Tu cara me suena 11

Raoul se ha convertido en el segundo clasificado de la undécima edición de Tu cara me suena. El cantante ha contado con el apoyo del 32% de la audiencia en la gran final gracias a su brillante actuación de Tom Jones. El triunfo se lo ha llevado David Bustamante tras imitar a Antonio Molina, con el 45% del apoyo de la audiencia.

El paso de Raoul por Tu cara me suena ha sido envidiable. El cantante dejó claro en la primera gala que venía a ganar con una sensual actuación de Troye Sivan que dejó sorprendidos tanto al público como al jurado y eso era sólo el comienzo. ¡Pronto despuntaría en lo alto de la clasificación!

La primera victoria de Raoul en esta edición se la llevó con su espectacular imitación de Harry Styles y una gala después, terminaba de nuevo en lo alto de la clasificación metiéndose en la piel de Guitarricadelafuente, acompañado de Andrea Guasch, que imitaba a Natalia Lacunza. Su tercera victoria se la llevó con Michael Bublé.

Raoul se convirtió en el primer finalista de la edición gracias a los 235 puntos que había sumado hasta la gala 12. Aunque en la primera semifinal no se jugaba nada, también nos sorprendió con una rompedora imitación de Rauw Alejandro.

El cantante ha vuelto a dejarse la piel en el plató con su brillante imitación de Tom Jones en la gran final. Su interpretación de 'My way' no nos ha dejado despegar la mirada de la pantalla y nos ha transportado a otra dimensión.