Julia Medina se convierte en tercera finalista de Tu cara me suena 11

Tu cara me suena 11 ya tiene tercer finalista, título con el que se alza Julia Medina tras un concurso impecable. En la Gran Final, la cantante nos ha conquistado, una vez más, de la mano de Celine Dion. No podía haber elegido mejor canción para la final que ‘The show must go on’, con la que ha conseguido el 23% de los votos. Sin embargo, el triunfo se lo ha llevado David Bustamante como Antonio Molina.

Su entrega y pasión por la música se demostraron desde su primera imitación, donde nos enamoró como Laura Pausini. Desde esa primera gala, en la se coronó como ganadora, se ha superado día a día.

La concursante no solo ha sorprendido a nivel vocal o interpretativo con números como el de Miley Cyrus, sino que también ha tenido grandes retos de baile. Sus actuaciones como Ana Mena o el huracán de Lola Índigo le hicieron salir de su zona de confort.

Una artista de los pies a la cabeza con la que hemos reído, llorado, cantado y bailado mucho. En Tu cara me suena 11, Julia nos ha abierto la puerta a su personalidad trabajadora y constante que hoy se alza como tercera finalista.