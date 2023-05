La primera vez de Famous: "Me sorprendió la llamada de Andrea Guasch"

Andrea Guasch tiene que traer a un amigo para su número en la próxima gala de 'Tu cara me suena'. Ella será Ariana Grande y actuará con The Weeknd, un papel para el que ha elegido... ¡a Famous! "Estoy muy emocionado", reconoce el cantante, explicando que es su primera vez en este programa.

En esta entrevista, nos confiesa que para él fue una sorpresa recibir la llamada de Andrea para hacer el dueto, con la canción 'Save your tears': "No me lo esperaba para nada". Eso sí, los dos se conocen muy bien porque han actuado juntos en el musical 'La llamada'.

Famous se toma como un gran reto imitar a The Weeknd: "Tiene la voz más suave y yo tengo la voz más grande, entonces ahí hay un trabajo de colocación", explica. Lo que le ha sorprendido es la facilidad que ha tenido Andrea para convertirse en Ariana, que va de diva en diva tras ser Dua Lipa en la gala anterior.