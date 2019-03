El lema de María Villalón para el Día de la Mujer: "El feminismo es cosa de todos, sigamos despertando"

Con siete discos y dos libros publicados en su trayectoria profesional, María Villalón nos conquistó en 'Tu cara me suena' donde muchos descubrimos su gran talento. Después su gran implicación, parecía que todos sus esfuerzos iban a un saco roto y que la vida tenía para ella un camino que no era el deseado. En el momento más inesperado y cuando no se esperaba que nada más relacionado con la música le pasase, recibió la oportunidad que la volvió a llenar de esperanzas.

En 'Tu cara me suena' se encontró a unas compañeras "que son pura fuerza, valentía, luchadoras y mujeres de bandera" y las que se apoyó cuando lo necesitó durante el concurso. Con mucha alegría y una gran emoción, María nos cuenta cómo se sintió al escuchar de sus compañeros que querían que ella se alzase con el título del concurso. Una prueba más de la buena relación entre los nueve concursantes.

¿Le gusta a nuestra protagonista ser mujer? ¿Qué es lo que menos le gusta de pertenecer al género femenino? María se sincera sobre su experiencia como mujer en la lucha por la igualdad que está haciendo despertar a cientos de mujeres y hombres.

Aunque muchos no lo sepan María Villalón, además de cantante y escritora, es filóloga y durante su formación fue cuando encontró a la mujer que más le ha inspirado en términos de feminismo y lucha. Emilia Pardo Bazán fue la encargada de abrirle los ojos y enseñarle que en la sociedad sí hay un camino donde mujeres y hombres tengamos el mismo reconocimiento.

Para terminar esta emotiva entrevista llena de sinceridades, le formulamos a María una de las preguntas más complicadas. ¿Qué le diría a alguien que no entiende el feminismo como un movimiento igualitario?, ella tiene claro cuál sería su fórmula secreta para conseguirlo.