¡Poderosa! Beatriz Luengo conquista el escenario de ‘Tu cara me suena’ de EEUU al imitar a Lady Gaga

Beatriz Luengo ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos en ‘Tu cara me suena’, pero esta vez en la versión de Estados Unidos. Tras haber sido una de las finalistas en la quinta edición de ‘TCMS’ en Antena 3, la artista ha arrasado en el plató estadounidense como invitada de la gala.

Ha sido con el tema ‘Poker face’, uno de los grandes hitos de la implacable Lady Gaga. Con una puesta en escena muy evocadora y un vestuario de lo más sexy y poderoso, Beatriz Luengo ha conquistado al público del otro lado del charco.

Y es que su reto encima de la tarima no ha sido precisamente fácil: además de imitar a la perfección cada gesto y movimiento de una de las artistas internacionales más populares de los últimos años, ha sabido defender su lugar delante del jurado tras su actuación. El comité de valoración la ha alabado con comentarios muy positivos, e incluso ha sido sorprendida con una invitación para participar en la próxima temporada.

Además, Beatriz Luengo ha querido lanzar un mensaje de ánimo y valentía a los participantes de la gala de ‘TCMS’ de esa noche: “Estar aquí es un riesgo y es de valientes como artistas, ya que han demostrado todo lo que valen dentro de su voz y su arte”.

Sin embargo, no todas las críticas han sido buenas (aunque mayoritariamente sí). La cantante ha lanzado un importante mensaje en su red social agradeciendo el reconocimiento del programa en Estados Unidos y también su apoyo en España. Pero también ha hecho visible la otra cara de la moneda: las críticas destructivas.

La artista ha dado a conocer los mensajes negativos que muchos seguidores le han lanzado tras su actuación como 'Lady Gaga' y contra su físico: “Sí, me puse ese body y me gusta mi barriga” ha reconocido orgullosa. Con ese alegato en su perfil ha quedado claro que Beatriz Luengo no solo es un ejemplo como artista, sino también como persona libre y reivindicativa. Todas esas críticas negativas son las que le hacen ser mucho más fuerte cada día.