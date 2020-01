El Monaguillo publica una foto inédita junto a Mario Vaquerizo

El Monaguillo se metió en la piel de Kiko Veneno para intentar mantener el nivel de la primera gala de ‘Tu cara me suena’. El concursante sorprendió a todos con una gran imitación del artista. ¡Enhorabuena!

Mario Vaquerizo llenó el plató de rock and roll con ‘I was made for lovin’ you baby’ de ‘Kiss’. El concursante estaba deseando meterse en la piel de Paul Stanley y su actitud fue inmejorable.

Después de una gala llena de ritmo y en la que volvieron a demostrar el gran potencial que tienen todos los participantes del talent show presentador por Manel Fuentes, El Monaguillo decidió publicar una foto inédita junto a su compañero y amigo, Mario Vaquerizo.