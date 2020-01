El Monaguillo demuestra su talento como Kiko Veneno en ‘Echo de menos’

Contra todo pronóstico El Monaguillo no quedó último en la primera gala de ‘Tu cara me suena’ y esta vez se enfrenta a Kiko Veneno. No es nada fácil para el concursante ya que ha tenido que “aprender a moverse menos que la cintura de un Playmobil”, en palabras de Manel Fuentes.

Durante el ensayo, Àngel Llàcer le ha dado algunos consejos como que cante con la verdad y con contención tal y como hace el artista. Además, le ha adelantado que Kiko Veneno canta sin que nada le afecte.

El Monaguillo triunfó con su imitación de Daddy Yankee en 'Con Calma'

Antes de subir al clonador, El Monaguillo ha sorprendido a todos los concursantes y a Manel Fuentes con su amuleto: la cara de Daddy Yankee. El concursante ha admitido que se ha venido arriba tras la primera gala.

