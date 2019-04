Ángel le da clases de animales a Flo

AVANCE DE LA GALA 12 TU CARA ME SUENA

Esta semana, Florentino Fernández imita a uno de los grupos que han tenido más éxito en 2013, Ylvis. Cantará The Fox, cuyo vídeo fue uno de los más virales del año en Youtube con más de 340 millones de visitas. Durante su ensayo, Ángel le enseña a Flo los sonidos que hacen los animales para que pueda reproducirlos en su actuación. A pesar de todo, Arnaud le recuerda a Flo que la canción es en serio. ¿Con quién cantará The Fox? El jueves lo descubriremos en la gala 12 de Tu cara me suena.