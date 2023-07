Miriam Rodríguez, agradecida por ser la primera finalista de ‘Tu cara me suena’: “No me esperaba los 12 del jurado”

Tras su increíble actuación como Sia y su single ‘Alive’, Miriam Rodríguez se ha convertido en la primera finalista de la décima temporada de ‘Tu cara me suena’.

A pesar de que fuese Jadel quien consiguiese la victoria de esta Gala 14, Miriam por puntos se ha asegurado estar dentro de la gran final. La cantante nos cuenta lo que siente: “No me lo esperaba”, ha declarado tras finalizar la gala.

La artista ha llegado a la misma con conclusión que Josie: “¡Ha sido un galón!”. Pero lo que no se imaginaba la concursante era la decisión final. “No me lo esperaba, ni tampoco que me diesen los 12 hoy”, comenta orgullosa. Por mucho que la gallega no quiera que termine, para ella está siendo una experiencia muy enriquecedora: “Está siendo un campamento artístico”, ha comentado.

Igualmente, todo esfuerzo tiene su recompensa y Miriam se ha acordado de todo lo que hay detrás y lo que significa ese ramo de flores. “Ha sido mucho trabajo, pero también ha sido muy divertido hacerlo. Todo lo duro que es prepararse cada semana las actuaciones”, ha señalado Miriam.

Además, gracias a la interpretación, tiene claro cuál será su próximo cambio de look: “Es un sueño, estar hoy de Sia vestida con esta peluca que me la quiero llevar a mi casa y hacerme este bicolor”, habla sobre su apariencia. ¡Descubre cómo se siente Miriam Rodríguez en el vídeo!