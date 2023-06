Jadel reina como Duffy pero cede su premio a Anne Igartiburu: “Bonita tanto por fuera como por dentro”

Una de las noches más reñidas que se recuerdan en ‘Tu cara me suena’ ha terminado coronando a Jadel como campeón gracias a su espectacular número como Duffy.Miriam Rodríguez, como Sia[ENLACE A SU ACTUACIÓN], le ha pisado los talones en las valoraciones del jurado y ha sido el público quien ha decidido la victoria de la noche.

El concursante, muy metido en su papel, ha asegurado que se siente “maravillosa”. “Estoy encantada”, ha afirmado con una corona en el pelo, puesta a lo largo de la gala. Sin embargo, el canario ha sorprendido con un gesto muy generoso hacia “la verdadera reina de ‘Tu cara me suena’”. Se refería a Anne Igartiburu, a quien ha cedido su premio.

Jadel ha elogiado a su compañera: “He encontrado y he conocido a una persona que no me esperaba que fuera tan especial y, sobre todo, tan bonita como por fuera como por dentro”. La propia Anne se ha sorprendido cuando ha descubierto que estaba hablando de ella. ¡Descubre en el vídeo este momento!