Melani, emocionada tras pasar a la final de Tu cara me suena: “Estoy súper contenta”

Tal y como nos esperábamos por las imitaciones que había hecho, las cuáles nos han dejado de piedra, Melani se ha convertido en la primera finalista de la edición. Ganar como Shakira, The Cranberries y JJ han hecho que la benjamina se distancia en lo alto de la clasificación.

Con respecto a qué sintió en el momento en el que descubrió que era la primera finalista de la edición, Melani nos ha confesado que “libertad. Ahora, siente mucha menos presión a la hora de imitar a una artista la semana que viene, en este caso, Tate Mcrae.

“Si me dijeran al principio del programa que iba a ganar tres galas seguidas no me lo creería”, nos confesaba Melani todavía sin asimilar todo lo que había vivido en el programa estas tres últimas semanas.

Además, en estas tres últimas victorias, Melani decidió cederle el premio de la gala a tres de sus compañeros y en esta entrevista nos ha contado por qué. ¡Escucha todo lo que nos ha dicho en el vídeo de arriba!