Mariana Gómez conquista al jurado de Tu cara me suena: “Yo necesito que vengas el año que viene”

Mariana Gómez ha sido una de las grandes sorpresas de la primera semifinal de Tu cara me suena. La actriz colombiana visitó el programa para acompañar a Bertín Osborne en su imitación de Lady Gaga y Bradley Couper en ‘Ha nacido una estrella’.

Nada más finalizar la actuación, Àngel Llàcer quiso confesarle algo a Bertín Osborne: “Mira que me gustas, pero es que cuando ha entrado Mariana al escenario, ya no te he vuelto a mirar”. ¡La voz de la colombiana ha dejado sin palabras a todos!

“Yo me he olvidado de que tenía que hablar después. Necesito que vengas el año que viene”, le dijo el presidente del jurado a Mariana Gómez. Sus compañeros en la mesa del jurado compartieron la misma opinión que él, ya que, aparte de buena voz, Mariana es una persona muy alegre y divertida.

Bertín Osborne agradeció a Mariana que lo acompañase en esta actuación y le animó a participar en Tu cara me suena el año que viene: “Lo vas a pasar de miedo”. ¡Escucha todo lo que le dijeron a la colombiana en el vídeo de arriba!