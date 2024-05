La sobrecogedora actuación de Julia Medina gracias a Miley Cyrus y su ‘Used to be young’

Julia Medina ha demostrado su talento en cada una de las galas de Tu cara me suena 11. En el programa anterior, la concursante se hizo con la victoria imitando a Ana Mena y en la Gala 6 tampoco ha defraudado, imitando a Miley Cyrus en uno de sus temas más conmovedores.

La cantante ha llenado el escenario interpretando ‘Used to be young’ y nos ha encogido el corazón. Con un Mickey Mouse en la camiseta, Julia le ha cantado a la juventud desde lo más profundo. La artista no ha dejado de mirar a cámara ni un segundo y su emoción ha traspasado la pantalla.

Todo ha estado de 10… ¡o de 12! Con una voz desgarradora y una interpretación de las que te dejan un nudo en la garganta, Julia ha demostrado que nada se le resiste. ¡Con lo difícil que era poner los pelos de punta tras el ambiente que ha dejado Valeria Ros y su ‘Chachi piruli’!

Julia Medina suma una actuación más a su lista de números estelares. ¡No te pierdas su imitación en el video de arriba!