Julia Medina, en plan diva para homenajear a Celine Dion porque ‘The show must go on’

Julia Medina es la concursante que más triunfos de gala ha conseguido en Tu cara me suena 11: con Laura Pausini, Lola Índigo, Conchita y Lola Flores. En la gran Final, ha querido despedirse por todo lo alto: demostrando su alma de diva para imitar a Celine Dion. Además, la canción que ha elegido es un himno con mensaje: ‘The show must go on’.

El número ha sido un gran homenaje al programa, porque el espectáculo siempre debe continuar y continuará en Tu cara me suena, y también a la artista canadiense, en momentos de especial sensibilidad tras el documental en el que muestra cómo lidia con una enfermedad que la ha apartado de los escenarios. Julia ha sido esa voz tan espectacular, esa actitud llena de fuerza y esa presencia tan arrebatadora en el escenario.

La cantante ha llenado el escenario con su talento y ha hipnotizado al público con esta versión que la diva hizo del gran éxito de Queen. Con una puesta en escena impactante, ha demostrado lo bien que ha estudiado a Celine: ha calcado su voz, su expresividad y esa forma tan elegante y enérgica de actuar. ¡No te pierdas este numerazo en el vídeo!