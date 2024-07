"Esta amistad durará para siempre": las imágenes de la celebración privada de los concursantes de Tu cara me suena 11

'The show must go on', imitando a Celine Dion, cantó Julia Medina en la gran Final de Tu cara me suena 11. Efectivamente, el espectáculo, como la vida, debe continuar una vez que la undécima temporada del programa ha llegado a su fin, pero los concursantes han decidido ponerle un punto y seguido de la mejor manera posible: reuniéndose en una mesa para comer y celebrar. Raquel Sánchez Silva ha querido compartir este encuentro con sus seguidores en sus redes sociales.

"Ayer, llorábamos y reíamos de la emoción por todo lo vivido, por la victoria de David, por la alegría de Raúl y Julia viéndole ganar. Por el baño de cariño que fue para él", escribe la presentadora en esta publicación, que demuestra cómo la felicidad de uno fue la de todos. Así ha sido toda la temporada y así se sintió, más que nunca, en la última gala.

Con esta catarata de emociones aún en ebullición, volvieron a juntarse. "Celebramos que la vida nos ha hecho este regalo precioso: Formar un inesperado grupo de buenos amigos", subraya.

"Nos hemos conocido tan profundamente en estas semanas que hemos construido sin querer una pequeña vida juntos. Somos y seremos siempre amigos. Como los amigos de un verano que fue irrepetible", añade Raquel.

"Nos hemos conocido tan profundamente en estas semanas que hemos construido sin querer una pequeña vida juntos. Somos y seremos siempre amigos"

Este emotivo mensaje está acompañado de varias imágenes en las que los concursantes brindan y posan en un ambiente festivo. Incluso hay una foto con casi todas sus mofetas personalizas reunidas.

Raquel asegura que "cada uno ha hecho su papel lo mejor que ha podido". "Con la misma dedicación y amor y respeto por nosotros mismos y también por los demás", destaca. Por eso, expresa un "viva" por "haber podido formar este grupo de personas que han logrado quererse tanto en tan poco tiempo".

"Tu cara me suena termina pero esta amistad durará para siempre", resume. ¡Una gran familia!