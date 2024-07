El espíritu de Tom Jones posee a Raoul Vázquez con su portentosa versión de ‘My way’

El rugido de Raoul Vázquez en Tu cara me suena 11 se ha escuchado más poderoso que nunca en la gran Final con la imitación que ha hecho del tigre de Gales. El espíritu de Tom Jones ha poseído al cantante, que ha hecho una prodigiosa exhibición de su talento cantando el siempre poderoso clásico ‘My way’.

Raoul ha demostrado por qué ha sido uno de los favoritos de esta edición desde el primer momento y por qué siempre ha liderado la clasificación general. Gala a gala, los artistas imitados, desde Troye Sivan a Michael Bublé pasando por Manuel Carrasco o Neil Diamond, le han ayudado a un autodescubrimiento de sus cualidades, una madurez que ha llegado definitivamente con esta imitación tan poderosa de la estrella británica.

Hablar de Tom Jones es hacerlo de una de las mejores voces de la música, de las más profundas, de las más seductoras. En 1974, año al que nos ha trasladado este número, ya tenía enamorada a una legión de fans. Raoul ha conseguido transmitir exactamente esa fuerza, esa manera de conquistar, esa atracción irresistible tanto por sus movimientos como por su voz.

Lo que ha provocado en el plató con su apoteósico final es una locura que deja huella, una actuación inolvidable. ¡Dale al play y disfrútalo!