"Me he enamorado de ti esta noche": Lolita, impresionada con una de las actuaciones de la próxima gala de Tu cara me suena

La competición está que arde en Tu cara me suena. Este viernes viviremos una décima gala que promete emociones fuertes. Todos los concursantes quieren hacerlo bien para obtener la máxima puntuación posible tanto del público como del jurado.

Manel Fuentes advertirá que quedan pocas semanas para la primera semifinal y eso hará que los concursantes que se encuentran en mitad de la clasificación se pongan las pilas para tratar de conseguir una plaza en la ansiada final del concurso.

El jurado volverá a emocionarse en esta gala de Tu cara me suena y Lolita se quedará absolutamente impresionada con una actuación en concreto. "Me he enamorado de ti esta noche", confesará muy emocionada la cantante.

Bertín Osborne como El Sevilla, Yenesi junto a tres exconcursantes de Drag Race haciendo de las Sex Bomb o Goyo Jiménez como Peret serán algunas de las actuaciones que veremos en la décima gala. ¡No te la pierdas el viernes a las 22:00h en Antena 3!