Emociones fuertes esta noche en ‘Tu cara me suena’… ¡con la visita de Gloria Trevi!

Los concursantes de ‘Tu cara me suena’ saben que la décima temporada entra en su recta final. Hay mucho en juego y eso se nota en el ambiente: aspiran a ganarse el apoyo del jurado y el del público en la Gala 13, con muchas sorpresas como la visita de Gloria Trevi. Actuará junto a Josie, que está encantado de despojarse de su papel de Celine Dion para ser Guaynaa en este reto. “Me la tengo que merendar ahí en directo”, avanza sobre lo sensual que va a ser el número.

Por su parte, Andrea Guasch ya se teme lo peor. “En el reto de esta semana me va a costar no ponerme a llorar”, comenta algo nerviosa. Tendrá que imitar a la banda The Carpenters y su canción ‘Close to you’. “Es una canción que siempre me ponía mi padre de pequeña, es empezar los primeros acordes y de pronto me transporta a cuando tenía… no sé, cinco años y estaba en casa con mis padres y siempre la ponía a tope”, recuerda. A nivel de actuación, tiene el listón alto tras su victoria como Halsey en la pasada gala.

En cambio, Susi Carmelo se sube al barco del pesimismo y ya da por hecho el resultado. “Yo ya no tengo mucha ilusión por ganar”, explica. Pero la esperanza es lo último que se pierde y tiene claro que se divertirá como Paquita la del Barrio. Optimismo también el de Agustín Jiménez: “Sé que siempre lo digo, pero esta vez voy a ganar”. ¿Lo conseguirá como Marujita Díaz?

Jadel tiene que imitar a Rauw Alejandro y ya tiene un objetivo. “Yo, que soy el amante de los trajes, estoy encantado con la actuación. Tengo ahí el traje, que me lo voy a llevar a casa”, confiesa sobre su plan. También está feliz Miriam Rodríguez con su número como Anastasia. “Tiene un vozarrón, como si fuera un gato pisado toda la canción porque no para”, bromea. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!