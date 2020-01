El "mix" que Rocío Madrid hará en su imitación de El Fary en 'Tu cara me suena'

Esta semana Rocio Madrid se tiene que enfrentar al reto de imitar a El Fary en la cuarta gala de 'Tu cara me suena'. La concursante no se encuentra demasiado tranquila, "yo ya he tirado la toalla, en esta actuación me basta con sobrevivir", ha sido lo que ha contestado Rocio Madrid cuando le preguntamos por la gala del viernes.

Además, reconoce que ha tenido un gran dilema sobre como enfocar el personaje: "no sabía si llevarlo hacia la comedia o hacer una buena actuación".

