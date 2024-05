Las 9 razones para ver la Gala 8: una actuación de circo, dos visitas estelares... ¡y qué cuerpo de bomberos!

La Gala 8 de Tu cara me suena 11... ¡va a estar que arde! Y no sólo porque la competición se encuentre a estas alturas al rojo vivo. Supremme de Luxe subirá la temperatura del plató con un número que va a ser "una fantasía". Tendrá "un cuerpo de bomberos" que va a ser puro fuego, aunque será su Gloria Trevi la que incendie el plató con una de esas letras "de mujer empoderada y sacando mucha garra". Afronta un cambio radical tras ganar por primera vez como Despistaos con un memorable 'Física o química'.

A la caza de su primer triunfo irá Conchita como Ptezeta. Lleva toda la semana muy estudiosa para memorizar "una letra de tres folios" y "aprender a cantar sin respirar". También será una actuación de contener el aliento la de Raquel Sánchez Silva: nos habla de un "número circense" para imitar a Victoria Abril.

¿Más motivos para no perderse la cita de este viernes con Tu cara me suena 11? David Bustamante se convertirá en Leonel García para completar el dúo Sin bandera con Noel Schajris. "Es un artista que admiro muchísimo desde que empezó, ha sido una de esas personas que me marcó", reconoce. Además, habrá otra visita: la de Soraya Arnelas para cantar con Miguel Lago un himno como 'Será porque te amo' y en italiano.

También le ha tocado a Raoul Vázquez "una canción de toda la vida" como es 'Sweet Caroline'. Por su parte, Julia Medina nos confiesa que le han "construido un traje de músculos debajo de la ropa" para tratar de parecerse a Pablo Alborán, y seguro que enamorará cantando 'Saturno'. Como contraste, Valeria Ros se pondrá muy "chula" para meterse en el papel de P!nk.

Para rematar, Juanra Bonet explica en qué consistirá su imitación de Jack Black, ya que en realidad será el actor haciendo de Bowser para Super Mario Bros: La película. ¡Dale al play y descubre cómo los concursantes han preparado la Gala 8!