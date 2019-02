LA CANTANTE HACE BALANCE DE SU PASO POR EL PROGRAMA

Tras vivir una de las finales más igualadas de la historia de 'Tu cara me suena', Soraya Arnelas ha conseguido el tercer puesto gracias a una mágica imitación de Loren Allred con 'Never enough', de la película 'El Gran Showman'. Minutos después de conocer la gran noticia, la concursante ha compartido su emoción con unas emotivas palabras.