La confesión de Merche sobre su actuación ganadora: "Con Mon Laferte me pasó algo muy especial"

Acostumbrada a los éxitos tras 20 años de carrera musical, a Merche aún hay triunfos que la pillan "desprevenida". Es lo que nos cuenta tras la gala de 'Tu cara me suena 10' en la que se ha convertido en ganadora gracias a su portentosa imitación de Mon Laferte. "Me hizo muchísima ilusión", asegura sobre una victoria que logró gracias al público, más allá de las buenas puntuaciones que también le dio el jurado.

"Con esta canción y con esta artista me pasó algo muy especial", nos confiesa. La concursante revela cómo descubrió a la cantante chilena, que aún no es tan conocida en España. "Me volvió loca", asegura sobre la primera vez que la escuchó.