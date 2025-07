Chenoa rompe a llorar con Nina al recordar su paso por Operación Triunfo: “No sabía si iba a entrar o no”

Mikel Herzog ha imitado a Nina con la canción llamada ‘Nacida para amar’. La cantante ha participado en la actuación y ha dejado boquiabiertos a los miembros del jurado, para quienes ella es muy importante en sus vidas.

Nina fue la directora de la academia de Operación Triunfo en el año 2001 donde coincidió con Chenoa, Gisela y Àngel Llàcer y juntos marcaron un antes y un después en la historia de la televisión. La actuación ha sido muy emocionante para todos, pero sobre todo para Chenoa.

La integrante de la mesa del jurado, entre lágrimas, ha explicado por qué ha reaccionado así al ver a Nina: “Cuando la he visto entrar me acordaba de los castings de 2001 y no sabía si iba entrar o no, pero era un placer verla a ella”.

La imitación ha sido muy emotiva ya que Nina es, además, la madrina de bautizo de Mikel Herzog Jr. y se notaba una química muy especial entre ellos. ¡Revive este momento tan especial en el vídeo de arriba!