Las brillantes actuaciones por las que Merche se ha convertido en finalista de 'Tu cara me suena'

Merche llegó casi de forma tímida a 'Tu cara me suena'. De ahí esa Olivia Newton-John tan inocente en la primera gala. Pronto sacó toda la garra y fuerza que lleva dentro, un talento fruto de mucho trabajo a sus espaldas para lograr ser finalista. ¡Recordemos sus mejores actuaciones!

'Lola la piconera' de Juanita Reina

En su tercera gala, Merche tuvo el difícil reto de interpretar a Juanita Reina, cantando e interpretando porque hizo su papel con 'Lola la piconera'. Sin duda, disfrutó con un peineta bien alta y un buen mantón. La concursante se dejó el alma para atraer al público y la jurado en esta copla. Drama y pasión con los que dio realismo a la escena.

Ingredientes parecidos necesitó para imitar al gran Isabel Pantoja.Una actuación caracterizada por el poderío que desprendió Merche con 'El Moreno'. El jurado le reconció que puedo ver, en algunos ratos, a la propia Isabel subida en el escenario.

'Tu falta de querer' de Mon Laferte

La Gala 9 fue un golpe en la mesa para Merche. Tuvo la valentía de interpretar a la chilena Mon Laferte. Con un increíble vestido de novia, puso la piel de gallina a todos al mostrar toda la fuerza de su voz. La puesta en escena fue de 10, mérito de atrezo esta adaptación del videoclip.

Mismo aplauso de merece este departamento de arte por el número de Karol G. Entonces vimos a una Merche interpretando con un maravilloso vestido azul a la reina colombiana. Cantado 'El barco', la finalista demostró una similitud acústica con la colombiana en esta triste melodía, que habla sobre el desamor. En este apartado dramático también hay que destacar la imitación de Mocedades. Una actuación llena de sentimiento, con mucha fragilidad, temor y miedo para contar la historia de esta 'Secretaria'.

'I'm good (Blue)' de Bebe Rexha

Merche abrió la Gala 11 de 'Tu cara me suena' de la mejor forma posible. La cantante se puso en el papel de Dua Lipa e hizo a todos ponerse a bailar con su 'I'm good (Blue)'. La cantante tuvo la ayuda de los bailarines, que interpretaron un papel muy picante junto a la concursante. Por otro lado, el jurado llegó a la misma conclusión en los aspectos más técnicos. Se destacó sus gran parecido en la voz con la cantante estadounidense y su energía tan electrizante que contagió a todo el mundo.

'La Hiedra' de Paloma San Basilio

Merche ha viajado en el tiempo, hasta los años 50 gracias a 'Un telegrama' de Monna Bell. La puesta en escena fue una masterclass de belleza y sutiliza. Merche demostró todo su encanto con un vestido rosa y con el peinado típico de la época.

Guapísima también estuvo para imitar a Paloma San Basilio. Merche, muy elegante, cantó 'La hiedra', calcando una de las voces más reconocidas en España. Incluso a la hora de moverse, parecía que la cantante original estaba sobre el escenario.

'Criminal' de Natti Natasha y Ozuna

Merche llegó a cantar desde la cárcel, al mas puro estilo 'Criminal' de Natti Natasha con Ozuna. ¿Quién era su acompañante? El actor Nicolás Nkosi fue su cómplice y juntos realizaron una actuación que hizo subir la temperatura en el plató. A pesar de que el reggaetón es un estilo muy alejado del que tiene la finalista, cumplió a la perfección con las órdenes de Àngel Llàcer, que le pidió sensualidad y sexualidad.

La concursante no puede quejarse de parejas por que interpretó a Ana Mena ni más ni menos que con Abraham Mateo. Ambos cantaron en el escenario 'Quiero decirte'. Sin embargo, más que decirse algo, demostraron su química. Hicieron saltar chispas, mucha sensualidad y, a la vez, dulzura.

Merche también superó el reto del estilo urbano. Con Ptzeta entre el jurado, hizo de la rapera canaria y se le unió su amigo y productor, Juacko. La artista demostró una habilidad lingüística brutal, en un canción con mucha letra y con muy pocos parones para respirar entre los versos.

Merche también ha tenido otras actuaciones bastante complicadas por el camino. Su cambio de sexo imitando a Rick Astley con su 'Never gonna give you up' nos demostró que la concursante es precisamente de las que jamás de rinden. Por último, una de sus grandes actuaciones la hizo siendo Selena y su canción 'Como la flor'. Una actuación aparentemente sencilla pero que terminó conquistando a todos sus compañeros y al propio jurado. ¿Cuál es tu actuación favorita de Merche?