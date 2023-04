La actuación de Merche con Abraham Mateo: ¡Pura complicidad con ‘Quiero decirte’!

Merche nos tiene acostumbrados a imitaciones de altos vuelos, como su última actuación en la piel del icónico Rick Astley y su pegadizo 'Never gonna give you up'.

En esta quinta gala, su imitación estaba cargada de sensualidad, dulzura… y mucha, muchísima química. Todos estos ingredientes ha tenido la actuación de Merche con Abraham Mateo, el plato fuerte de la quinta gala de ‘Tu cara me suena 10’. La concursante ha imitado a Ana Mena en uno de los duetos que más furor ha hecho y sigue haciendo esta temporada: ‘Quiero decirte’. El examen, sin duda, lo ha superado con notaza.

Una canción tan escuchada tiene precisamente ese riesgo: los fans tienen en mente cada detalle de la versión original. Sin embargo, Merche ha estudiado y trabajado tanto la voz de esta actuación que muchos hasta pensarán que es la propia Ana Mena. Tal es el parecido que ha logrado, lo que tiene muchísimo mérito.

Lógicamente, ha sido clave la complicidad que ha tenido con Abraham Mateo. La conexión entre los dos gaditanos ha sido mágica, como la propia puesta en escena rodeados de los bailarines con una coreografía que se ha hecho viral. El resultado es un número que pasa ya a la historia de mejores duetos de ‘Tu cara me suena’. ¡Dale al play!