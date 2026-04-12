El aviso de Susi Caramelo a Leonor Lavado y Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Ya verás cuando te pongan el cuatro”

Por la alfombra roja de Tu cara me suena se han pasado los nuevos concursantes, y no podíamos pedir a una mejor reportera para cubrir el estreno: Susi Caramelo ha parado a los nueve concursantes de Tu cara me suena 13 antes de conocer a sus respectivos retos de la primera gala de la edición.

La que fuera la reina del humor de Tu cara me suena 10 ha querido recibir a los sucesores de sus risas en la nueva edición: Leonor Lavado y Aníbal Gómez. La primera, “la actriz de las mil voces”, destaca por su capacidad de imitar cualquier voz; el segundo es el mocatriz original.

Leonor y Aníbal aportarán el toque de humor a una decimotercera edición que tiene el listón muy alto. Y Susi Caramelo, en la alfombra roja, los recibe con pullitas. “Ya verás lo que te vas a divertir cuando te pongan los cuatro”, le avisa a Leonor Lavado, añadiendo que ella no puede elegir las imitaciones, ya que de eso se encargará el pulsador.

Ambos llegan a Tu cara me suena dispuestos a divertirse y a pasarlo bien, “a ver si me puedo llevar algunos doces”, dice Aníbal, desatando las risas de Susi Caramelo. Eso sí, en la primera gala, ambos cómicos han hecho unas grandes imitaciones, demostrando que serán unos concursantes a tener en cuenta.

En el vídeo de arriba tienes esta divertida alfombra roja de Aníbal Gómez y Leonor Lavado con Susi Caramelo, ¡dale al play y no te la pierdas!