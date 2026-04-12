Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Alfombra roja

El aviso de Susi Caramelo a Leonor Lavado y Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Ya verás cuando te pongan el cuatro”

La humorista tiene un mensaje muy importante para los sucesores de sus risas en la nueva edición de Tu cara me suena.

Leonor Lavado y Susi Caramelo

Publicidad

Julián López
Publicado:

Por la alfombra roja de Tu cara me suena se han pasado los nuevos concursantes, y no podíamos pedir a una mejor reportera para cubrir el estreno: Susi Caramelo ha parado a los nueve concursantes de Tu cara me suena 13 antes de conocer a sus respectivos retos de la primera gala de la edición.

La que fuera la reina del humor de Tu cara me suena 10 ha querido recibir a los sucesores de sus risas en la nueva edición: Leonor Lavado y Aníbal Gómez. La primera, “la actriz de las mil voces”, destaca por su capacidad de imitar cualquier voz; el segundo es el mocatriz original.

Leonor y Aníbal aportarán el toque de humor a una decimotercera edición que tiene el listón muy alto. Y Susi Caramelo, en la alfombra roja, los recibe con pullitas. “Ya verás lo que te vas a divertir cuando te pongan los cuatro”, le avisa a Leonor Lavado, añadiendo que ella no puede elegir las imitaciones, ya que de eso se encargará el pulsador.

Ambos llegan a Tu cara me suena dispuestos a divertirse y a pasarlo bien, “a ver si me puedo llevar algunos doces”, dice Aníbal, desatando las risas de Susi Caramelo. Eso sí, en la primera gala, ambos cómicos han hecho unas grandes imitaciones, demostrando que serán unos concursantes a tener en cuenta.

Leonor Lavado revoluciona Tu cara me suena con 'Lucas' al más puro estilo Raffaella Carrà

Leonor Lavado revoluciona Tu cara me suena con 'Lucas' al más puro estilo Raffaella Carrà

En el vídeo de arriba tienes esta divertida alfombra roja de Aníbal Gómez y Leonor Lavado con Susi Caramelo, ¡dale al play y no te la pierdas!

Martín Savi convierte el plató en una fiesta… ¡y se desata como Mika con 'Love Today'!

Martín Savi convierte el plató en una fiesta… ¡y se desata como Mika con 'Love Today'!

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

María del Monte

María del Monte e Isa Pantoja, juntas tras dos décadas de silencio: "Ha habido un parón en nuestra relación, pero nos queremos"

Leonor Lavado y Susi Caramelo

El aviso de Susi Caramelo a Leonor Lavado y Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Ya verás cuando te pongan el cuatro”

“¡Así, no!”: Un mamón elimina a las dos Ana al perder 950.000 euros en Atrapa un millón

“¡Así, no!”: un mamón elimina a las dos Ana al perder 950.000 euros en Atrapa un millón

Las dos Ana se marcan el mejor Remedios Cervantes de la temporada por un pálpito sobre los Goya
Mejores momentos | 11 de abril

Las dos Ana se marcan el mejor Remedios Cervantes de la temporada por un pálpito sobre los Goya

El más difícil todavía: las dos Ana intenta acertar... ¡antes de descubrir la pregunta!
Mejores momentos | 11 de abril

El más difícil todavía: las dos Ana intenta acertar... ¡antes de descubrir la pregunta!

¡Marga y Vero pierden todo el millón en la segunda ronda! Amargo adiós por una receta típica de Burgos
Mejores momentos | 11 de abril

¡Marga y Vero pierden todo el millón en la segunda ronda! Amargo adiós por una receta típica de Burgos

“Han dejado sin postre al abuelo”, bromeaba Manel Fuentes antes de desvelar la respuesta correcta, en la que las concursantes no habían puesto ni un fajo.

“Nací en una fábrica de aceite”: Marga sorprende y emociona con el sueño que busca en Atrapa un millón
Mejores momentos | 11 de abril

“Nací en una fábrica de aceite”: Marga sorprende y emociona con el sueño que busca en Atrapa un millón

La concursante, que ha jugado junto con su hija Vero, ha demostrado que, como buena jienense, lleva el aceite corriendo por sus venas.

Un comentario de Manel Fuentes determina si Juan y Emérito ganan 25.000 euros: ¿se la sabían antes de escucharlo?

Un comentario de Manel Fuentes determina si Juan y Emérito ganan 25.000 euros: ¿se la sabían antes de escucharlo?

Juan y Emérito, en la cuerda floja tras un cambio de fajos de última hora: “Por jugar”

Juan y Emérito, en la cuerda floja tras un cambio de fajos de última hora: “Por jugar”

Emérito sorprende a Manel Fuentes con su nombre en Atrapa un millón: “¿Tu abuelo es Juan Carlos I?”

Emérito sorprende a Manel Fuentes con su nombre en Atrapa un millón: “¿Tu abuelo es Juan Carlos I?”

Publicidad