Las actuaciones de David Bustamante en Tu cara me suena 11: “Ha sido como una masterclass de canto muy heavy”

Àngel Llàcer dijo que David Bustamante es “un regalo” para Tu cara me suena. Fue en la primera gala de esta undécima edición. Desde entonces, semana tras semana, el cantante ha ido dando la razón al presidente del jurado. Se ha dejado hasta la voz en el escenario con imitaciones como la de ese debut como Manuel Turizo: “Lo pasé un poco mal porque me quedé ronco”, revela.

Para Chenoa, ese número fue “un buen comienzo” porque ha permitido ir viendo después una evolución. Todo el público conoce el evidente talento vocal de Bustamante, pero este programa se trata de imitar y ahí es donde ha ido creciendo en cada gala.

Su primer triunfo tardó muy pronto en llegar: como Nino Bravo cantando ‘Mi tierra’ en la segunda semana. “Tiene una voz muy especial y muy particular, un torrente”, afirma Lolita. Por su parte, Chenoa destaca el gran hándicap del cantante en este programa: “Tiene mucho sello, es un artista muy hecho, todo el mundo le conoce, sabe cómo canta…, entonces ocultar a Bustamante en imitación me parece dificilísimo”.

Sin embargo, el concursante ha sorprendido a todos con imitaciones en las que era imposible reconocer su propia voz. Hay dos que destacan especialmente: una es la de Carín León. “Fue uno de los que más trabajo me dio”, confiesa sobre este personaje. La otra gran actuación es la que le dio su segundo triunfo: Joaquín Sabina con sus ’19 días y 500 noches’.

“Tu cara me suena ha sido como una masterclass de canto muy heavy, he aprendido a colocar la voz de mil maneras que no sabía y eso, al final, es muy positivo para una persona que tiene que estar muchas noches dos horas encima de un escenario”, reconoce Bustamante. Si cada gala ha sido una clase, él ha sido un alumno de sobresaliente y puso la matrícula con su homenaje a Camilo Sesto.

Carlos Latre resume el paso del cantante por Tu cara me suena 11: “Ha sido una grata sorpresa, un concursante a favor de obra, divertido, entregado, compañero, amable, simpático… y supercantante, ha dejado noches espectaculares”. ¡No te pierdas sus mejores momentos en el vídeo!