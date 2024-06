David Bustamante se enfrenta al examen de las redes sociales: "Gracias, dais sentido a todo lo que hago"

David Bustamante está siendo una de las grandes estrellas de Tu cara me suena 11. Causó una gran expectación cuando se anunció que iba a ser concursante y él ha ido demostrando a lo largo de la temporada que es un jugón. Ahí están los resultados: asentado en el podio desde casi el principio de la temporada. ¿Y qué dicen las redes sociales sobre sus imitaciones? El propio concursante lo ha descubierto leyendo algunos comentarios ante nuestra cámara.

Lo que se encuentra son muchos piropos y también alguna crítica. Por ejemplo, se toma con humor a un seguidor que comenta: "Bustamante tiene un tipo de cara que siempre se parece muchísimo al que imita". "Debo de tener una cara común", afirma entre risas el cantante.

Sufre un poco más con un tuitero que le ha escrito algunos elogios a su imitación de Ken pero en inglés. "Gracias, I love you too", termina contestando Bustamante. En claro español, lee otro mensaje: "Me acabaste de enamorar". Su reacción vuelve a ser un gran agradecimiento: "Me hace muchísima ilusión veros tan pendientes, tan entusiasmados, dais sentido absolutamente a todo lo que hago".

Otro comentario expresa el gusto por "ver a Chenoa y Bustamante juntos y con ese cariño mutuo". Bustamante aprovecha para asegurar: "Somos hermanos, empezamos juntos, hemos vivido algo irrepetible y eso nos ha unido y nos unirá para siempre". Otro tuitero pone el foco en otro compañero de Operación Triunfo: "Necesito que a Bustamante le toque Bisbal en el pulsador". El concursante tira de ironía: "Pues no pidas tanto, que te gusta el morbo".

El cantante se encuentra con mensaje que aplauden imitaciones como las de Carín León, Sin bandera... y, por supuesto, Marifé de Triana. De hecho, hay un comentario ante el que expresa un contundente: "¡Qué ilusióooon!".

Se trata de una seguidora que dice: "Para ser del norte ha cantado la copla muy bien y lo dice una andaluza de Sevilla". Es probablemente el comentario que más feliz hace a Bustamante: "Le puse mucho tiempo, le puse muchas horas, no son giros naturales para mí, fue un examen muy duro", explica.

Además, defiende sobre el hecho de imitar: "Aunque sea cantante, no quiere decir que para mí sea fácil, sino muchas veces todo lo contrario". La lista de tuits que ha leído es mucho más larga. Por eso... ¡Dale al play y descubre todas las reacciones de Bustamante!