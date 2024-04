Los 9 motivos para no perdernos la Gala 2 con las visitas de Daniel Diges y Lorena Gómez: "Es una locura"

Ya está todo preparado para que el clonador convierta a los concursantes de Tu cara me suena 11 en los artistas que les deparó el pulsador para la Gala 2. Si el estreno ya fue espectacular, el próximo programa promete superarse.

Miguel Lago aporta la primera razón por la que es "imprescindible" ver la gala de este viernes: "Mi actuación va a sorprender". Actuará con Daniel Diges rememorando la canción con la que representó a España en Eurovisión en 2010: "Es la reivindicación de uno de los mejores temas que hemos llevado nunca al festival con uno de los mejores artistas que tenemos en este país".

Julia Medina da otro motivo para no perdernos la cita: "La Gala 1 sorprendió, pero la 2 es una locura". ¿Conseguirá con Tini repetir la victoria que logró gracias a Laura Pausini?

La tercera excusa para ver Tu cara me suena la da Raoul Vázquez: "Toca mover el culo como Bad Gyal". No es el único que se enfrentará a una gran coreografía. Por una parte, Raquel Sánchez Silva será Jennifer López y avisa: "Están diciendo todos mis compañeros que no tengo calle, y yo os digo que tengo calle". Por la otra, Valeria Ros trasmitirá el "power" de Nathy Peluso: "Voy a intentar ser lo más guay posible".

La razón de Juanra Bonet para ver la segunda gala es sorprendente: "Casi no actúo". Tendrá a su lado a Lorena Gómez para hacer un espectacular dueto como Pitbull y Christina Aguilera. También es llamativo el motivo que da Supremme de Luxe, que recuperará la esencia de Olé Olé: "Es muy fuerte que en una versión de una ópera como es 'Carmen' de Bizet se diga la frase 'quién se bebe mi peppermint'".

¿Aún más alicientes? David Bustamante será Nino Bravo y cantará 'Mi tierra': "Lo voy a dar absolutamente todo". Serán palabras mayores. Y Conchita, que será Cyndi Lauper, resume todos los motivos en uno definitivo: "Hay que verlo".