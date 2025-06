Lucía, asesinada: los traidores toman su decisión más difícil en el último cónclave

El último amanecer en el Monasterio de Piedra ha tenido aún más tensión, si cabe, que el del resto de mañanas. De los seis jugadores que quedaban por la noche, uno no ha llegado al momento del desayuno. Los traidores, en su último cónclave, han decidido asesinar a Lucía.

Ya se lo había preguntado Paula a Carlos: “¿En quién confías más en la final?”. Se referían a Lucía y a Juan, conscientes de que Charo y Marhya seguirían haciendo la guerra por su cuenta. Su decisión ha sido la más difícil al tener que elegir entre dos jugadores que han tenido como aliados. Finalmente, se han decantado por salvar a Juan y convertir a la zamorana en su última víctima.

“¡Qué pena!”, confiesa Lucía al recibir la carta de los traidores. Se ha quedado a las puertas de llegar hasta el final. “Me voy muy orgullosa de todo lo que he hecho, de cómo he tratado a la gente, creo que he jugado mis cartas bastante bien, dentro de lo que cabe”, analiza. Por eso, se va “con pena pero muy, muy contenta” y con un deseo: “Que ganen los fieles”.