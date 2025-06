La euforia de Charo al ganar Traitors: "Me hubiera abalanzado sobre Juan pero Juanra nos paró"

A estas alturas, Charo aún está tratando de asimilar que se ha convertido en ganadora de Traitors. "Primero me siento sorprendida por haber ganado de la forma que he ganado, y me siento muy bien porque al principio me sentía como el patito feo del programa", confiesa, hablando de su edad y de las limitaciones físicas que creía que iba a tener. Sin embargo, se siente "superbien" precisamente por haberlo superado todo.

La jugadora recuerda con euforia el momento en el que se proclama campeona: "Me hubiera abalanzado sobre Juan, de hecho no lo hice porque Juanra nos paró". Además, al hacer balance de la experiencia, asegura que se lo ha pasado tan bien que no ha encontrado nada realmente difícil. Lo que también tiene claro es su momento preferido: "El momento croqueta".

Entre sus compañeros, Charo tiene claro con qué dos jugadoras se queda: "Paula y Lucía". Además, de volver a jugar, el consejo se daría es ser fiel a cómo ha jugado: "Haz lo que te dé la gana porque es lo que vas a hacer". ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo!