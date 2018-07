Begoña Rodrigo: "Una mala pasada te puede poner en patitas en la calle en cualquier momento"

¿Por qué decidiste presentarte al casting de ‘Top Chef’?

No fue una decisión pensada y premeditada, fue algo qua surgió en una conversación con Pilar Martín un poco en broma. Seguramente, si lo hubiera pensado seriamente, no me hubiera presentado. Estaba muy cómoda en mi zulo (risas).

¿Cuál ha sido la prueba más dura en estos seis primeros programas?

La de ‘La Ensalada Paco’, se me empapaban los ojos mientras cocinaba de la emoción, por lo que significaba el plato para mí, sabía que me jugaba mucho, pero sobre todo quería hacer un plato que estuviera a la altura de a quien estaba dedicado.

¿Quién era tu favorito desde el principio para ganar el programa?

Nunca he tenido favoritos en el programa, creo que una mala pasada de los nervios te puede poner en patitas en la calle en cualquier momento y a cualquiera.

¿Crees que alguna de las expulsiones ha sido injusta?

No.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu paso por el programa?

Lo mejor, mis ‘mosqueteros’, Javi Estevez, Antonio arrabal y Miguel Cobo, los adoro. Como persona y profesional, ‘Top Chef’ me ha ensañado muchas cosas de mí misma que desconocía. Lo peor, separarme de mi hijo, lo he echado mucho de menos. También mi día a día en ‘La Salita’, mi restaurante.

¿Sigues en contacto con algún compañero del programa?

Sí, tengo contacto eventual con casi todos, pero con los ‘mosqueteros’ hablo prácticamente a diario y nos hemos visto tanto como hemos podido.

¿Cómo definirías, brevemente, a Susi Díaz, Alberto Chicote y Ángel León?

Susi es la experiencia, la lucha, la entrega y el saber estar, tiene una tranquilidad que envidio, un ejemplo a seguir. Alberto es la cordura, sentimental a raudales y muy, pero que muy inteligente, protector, es el amigo que todos queremos tener. Ángel es el brujo, el loco, el temperamento y el ingenio, el arte, es de esas personas que quieres y odias a partes iguales y te enganchan desde el primer segundo.

¿Y fuera del programa cuál es tu plato estrella?

No tengo plato estrella, para mí, mi última creación siempre es la que más me gusta.

¿Qué ingrediente no te gusta nada para comer?

Ninguno.

¿Hay algún producto que no te guste cocinar?

Ninguno también (risas) Creo que todo, cocinado correctamente, es rico.

¿Siempre quisiste ser chef?

No, además no creo eso de que el cocinero nace y no se hace. No he nacido entre pucheros (risas).