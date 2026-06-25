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Mejores momentos | 24 de junio

Manel Fuentes y Elisenda interpretan ‘La creación de Adán’ de la Capilla Sixtina: “¿Yo soy Dios?”

La concursante ha precisado la ayuda del presentador de ¡Salta! para recordar cómo aparece Adán representado en la famosa pintura de Miguel Ángel.

Manel Fuentes y Elisenda interpretan ‘La creación de Adán’ de la Capilla Sixtina: “¿Yo soy Dios?”

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Ismael Jiménez
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Elisenda ha logrado avanzar a través del puente de ¡Salta! acertando preguntas con mucho criterio pese a las dudas. Sin embargo, Manel Fuentes no ha podido evitar una broma cuando la concursante ha descubierto las opciones del nivel 6: “Se te está poniendo cara de película de terror”. El presentador ha hilado con una de las afirmaciones, que aseguraba que los premios Feroz se otorgan exclusivamente al cine de ese género.

Antes de elegir la respuesta correcta, para despejar las dudas de la ronda y poder seguir atravesando el puente, Elisenda se ha centrado en ‘La Creación de Adán’ de la Capilla Sixtina. Entre risas, ha representado la famosa pintura de Miguel Ángel con la simpática ayuda de Manel. “¿Yo qué soy? ¿Dios?”, ha ironizado el presentador.

El objetivo realmente era recordar si Adán aparece cubierto con una hoja. Sin embargo, parece que no le ha servido de mucho la recreación porque ha saltado en esta trampilla… y ha caído al vacío. ¡Qué obra de arte ha sido su salto!

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