Esperansa Grasia hace alucinar a Àngel Llàcer con trucos tan sencillos como prácticos

Esperansa Grasia ha vuelto a El Hormiguero para sorprender al mismísimo Àngel Llàcer con los mejores trucos caseros. Fáciles de hacer y, sobre todo, útiles: así son los consejos con los que la cómica se ha propuesto impactar a Llàcer y Pablo Motos al mismo tiempo.

Un trapo extensible, la explicación de los logos de los enchufes, cómo mejorar la galería de fotos del ordenador... La colaboradora ha traído recomendaciones de todos los tipos y no ha defraudado a Llàcer, que alucinaba con la facilidad de las recomendaciones que iba trayendo.

De este modo, Grasia ha demostrado una vez más que no hay que ser un auténtico genio para hacerse la vida más fácil. A veces, con unos sencillos apaños caseros, se consiguen verdaderas proezas.

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