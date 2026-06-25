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Mejores momentos | 24 de junio

La reacción de Manel Fuentes al peor chiste contado en ¡Salta!: “¿Por qué en la India...?”

Oliver ha intentado romper la tensión en el momento previo al salto de otro concursante con una ocurrencia tan mala que ha dejado a todos flipando.

La reacción de Manel Fuentes al peor chiste contado en ¡Salta!: “¿Por qué en la India...?”

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Ismael Jiménez
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Con el rol de controller a su disposición, Oliver ha disfrutado durante gran parte del programa viendo a sus compañeros atravesar el puente de ¡Salta!. En el nivel 8, ha compartido el momento de tensión que otro de los concursantes estaba viviendo a punto de saltar a una de las trampillas. Andrés iba a apostar por “En Extremadura son típicas las infusiones de hoja de tomatera”.

Manel Fuentes, como suele hacer, le ha preguntado a Oliver si creía que era la opción correcta. “A mí me ha recordado un chiste malo”, ha sorprendido el controller. El presentador le ha animado a contarlo, aunque se ha arrepentido nada más escucharlo: “Malo, malo, malo”.

La compañera que aún esperaba en el atril tampoco ha podido evitar llevarse las manos a la cara. Eso sí, aún menos gracia le ha hecho a Andrés saltar y caer al vacío por fallar con su elección. ¡Descubre en el vídeo cuál ha sido el chiste!

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