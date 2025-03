Rosa no firma el empate con Manu y se la juega en El Rosco: “Es lo que me ha venido”

Rosa podría haberse conformado con el empate con Manu. Sin embargo, ha tenido un golpe de inspiración y eso nunca hay que desperdiciarlo en El Rosco. Este apasionante duelo ha sido el broche a un programa que, justo antes, ha tenido un momento muy emotivo. El concursante madrileño ha dedicado su poema de despedida a los invitados y Nerea Garmendia ha acabado entre lágrimas. “Es que no puedes decirme estas cosas, que estoy a punto de parir”, le ha dicho, emocionada.

El duelo ha vuelto a constatar que el factor tiempo no siempre es determinante. Manu, que ha comenzado con una ventaja de más de medio minuto, le ha puesto velocidad a su primera vuelta y la ha completado en sólo cinco turnos con 20 aciertos. Rosa, sin prisa pero sin pausa, ha conseguido darle caza a su rival e igualar el marcador.

Los dos concursantes han sacado otro as para empatar con 21 letras en verde y sin fallos. Tras un rato de dudas y de respeto entre los dos atriles, Rosa ha decidido arriesgar. “Voy a tirar algo, no estoy seguro pero es lo que me ha venido”, ha comentado a Roberto Leal.

¿Cómo le ha salido la jugada? ¿En qué posición ha quedado Manu? ¡Revive este apasionante duelo en el vídeo!