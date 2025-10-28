Antena 3 LogoAntena3
Muchas risas

Revive la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

El cómico ha estado en el programa en una de las noches más desternillantes que se recuerdan.

El sentido del humor y la cercanía de Leo Harlem han brillado en El Hormiguero. El cómico ha compartido momentos desternillantes y ha hecho disfrutar a todos con su inagotable chispa.

Lo primero por lo que se ha interesado Pablo Motos ha sido sobre el retiro del humorista. El invitado ha dicho que necesita descansar un tiempo y que el próximo año se va a centrar en recuperar su salud y tan solo se adentrará en un único proyecto.

"Necesito parar un poquito": Leo Harlem explica por qué ha decidido retirarse de los escenarios

Tras esto, Leo ha demostrado uno de sus grandes talentos: pedir comida para mucha gente cuando van a un restaurante. El humorista ha relatado, de manera única, cómo gestionaría una comanda para una mesa enorme.

Como broche de oro a la entrevista, Pablo le ha preguntado por su afición por los karaokes y le ha pedido que demostrase su capacidad para animar cualquier fiesta cuando coge el micrófono. ¡No te lo puedes perder!

