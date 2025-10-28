Antena 3 LogoAntena3
Leo Harlem sorprende cantando 'Sweet Caroline' en El Hormiguero

El humorista ha puesto el broche de oro a su entrevista interpretando en directo uno de los temas más conocidos de finales de los sesenta.

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de un viejo amigo del programa. Leo Harlem se ha sentado junto a Pablo Motos para presentarnos su último show antes de su retirada de los escenarios, 'Hasta luego, Leo'.

Después de recordar algunos de los mejores textos de su carrera, Leo Harlem ha querido sorprender al público de El Hormiguero interpretando en directo uno de los temas más conocidos de finales de los sesenta: 'Sweet Caroline'.

Pablo Motos ha querido acompañar al humorista durante la actuación y el plató se ha llenado de alegría y buen rollo en un momento. ¡Revive su actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!

