Insólito error de Óscar: desafina en un Rosco casi perfecto contra Moisés

Las prisas son las peores aliadas de los concursantes en El Rosco. Lo saben tanto Moisés como Óscar, que en varias ocasiones han cometido fallos por precipitarse. Esta vez ha sido el madrileño quien se ha tenido que lamentar un error sonado, quizá de los más sorprendentes y dolorosos en sus 116 programas en Pasapalabra. Pese a eso, hay que resaltar lo bien que ha jugado en una primera vuelta extraordinaria de 21 aciertos.

Los dos concursantes han arrancado con fuerza. Moisés ha conseguido seis respuestas seguidas. Óscar, que había optado por decir “Pasapalabra” en la A, ha logrado después cinco y, después, ha hecho su mejor turno: de diez letras. Después ha hecho otra gran jugada de siete, que le ha situado en una posición privilegiada de 22 aciertos… de no ser por el tropiezo que ha tenido entre medias.

Dicho error lo ha cometido en la S y entra directo al podio de los insólitos en su lista particular. Puede haber sido un exceso de confianza, quizá que no ha llegado a escuchar bien a Roberto Leal. En cualquier caso, ha desafinado cuando el presentador le ha preguntado por la “quinta nota musical de la escala de Do mayor” al responder “Si”. Inmediatamente se ha dado cuenta de que se trataba de “Sol” y tratado de reponerse.

Con esos 22 aciertos y un fallo, Óscar ha preferido no plantarse de momento, a la espera de comprobar las sensaciones de su rival. Moisés, aún por la R y con 12 aciertos, se ha enfrentado a una gran remontada. ¡No te pierdas el desenlace en el vídeo!

La tensión de El Rosco contrasta con los momentos divertidos en pruebas como La Pista. Roberto se la ha jugado al confiar totalmente en que Nuria Fergó y Jesús Castro iban a saberse la canción. “Si no, me levanto y me voy”, ha asegurado.

Aunque con suspense, Nuria ha conseguido acertar a la primera y ha evitado que el presentador tuviera que cumplir su palabra y marcharse del plató. ¡Parecía una apuesta segura tratándose de una sevillana!