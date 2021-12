Muchos villancicos y nuevos juegos: descubre cómo se vivió detrás de las cámaras el 'Especial Nochebuena' de ‘Pasapalabra’

A punto de celebrar la Navidad en todos los hogares, el plató de 'Pasapalabra' acogió un programa muy especial. Roberto Leal con unos invitados muy especiales, trajes muy elegantes, canciones navideñas en vivo, y divertidos retos diseñados especialmente para este programa de 'Pasapalabra'.

Roberto Leal ha dado la bienvenida a esta edición navideña junto a unos invitados de lujo como Alaska y Cristina Pedroche, que se ha atrevido con ‘Mi burrito sabanero’. También, se une a esta entrega un coro en directo, el de niños de la Comunidad de Madrid, vestidos del mismo rojo que Papá Noel.

Marco Antonio no se ha quedado atrás, y se ha venido arriba en 'La Pista' con 'Santa Claus is coming to town', dejando a Luis, su contrincante en este reto, sin palabras.

¡No te pierdas este detrás de cámaras tan especial!

