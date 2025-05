Óscar Díaz, un año después de su bote en Pasapalabra: "Me da mucha paz"

Hace un año que la vida cambió para Óscar Díaz. Su 15 de mayo ya no es para venerar, como buen madrileño, a San Isidro, sino a quien se convirtió para él en un santo inesperado: Fahrenkamp, de nombre Emil, un arquitecto alemán que le valió un bote de 1.816.000 euros en Pasapalabra.

Con motivo de este aniversario, ha hecho una visita nostálgica al plató, donde se ha reencontrado con Roberto Leal, con todo el equipo y con las sensaciones que vivió durante 157 y especialmente en un Rosco histórico. "Echo de menos la grabación, ya no sólo por el punto adrenalínico", reconoce Óscar. Asegura que, mientras uno participa, es todo "muy intenso". "En el momento que te falta, te sientes un poco desnortado", añade.

"Estar en disposición de afrontar casi cualquier cosa que nos eche el destino me da mucha paz"

Si hay un detalle no menor que genere curiosidad es lo que ha hecho con el premio millonario. El ganador de 1.816.000 euros demuestra que ha puesto mucha cabeza y sensatez en el destino de ese bote: "Patricia es mi mujer, no tenemos hijos pero tenemos sobrinos, tenemos hermanos, tenemos padres, y estar en disposición de afrontar casi cualquier cosa que nos eche el destino me da mucha paz".

El mítico concursante también confiesa que sí se ha permitido "ciertos lujos que antes, a lo mejor, te tenías que pensar algo más". Entre esos caprichos, recuerda que su primer gasto fue "un viaje muy bonito a la Toscana". "Tampoco fue a todo trapo, pero fue una muestra de lo que nos puede dar esa libertad de la que ahora disponemos", explica.

"Teníamos un grupo en los 90 que se llamaba Sin ir más lejos, y me hacía mucha ilusión volver a juntarnos"

Su día a día transcurre ahora entre el golf, el mundo de la comunicación relacionado con este deporte, la traducción y, además, ha añadido su faceta como escritor... ¡y músico! "He retomado un grupo, teníamos un grupo en los años 90 que se llamaba Sin ir más lejos, y me hacía mucha ilusión volver a juntarnos para dar algún bolillo", confiesa.

"Si Manu sigue ahí, por algo es porque, además, ha tenido rivales muy cualificados, Rosa es una de ellas"

Mientras, en Pasapalabra, aún no se ha vivido un nuevo 25 en El Rosco. Más de 250 programas después, Óscar sigue esperando sucesor. "A los dos les veo de maravilla", afirma sobre Manu y Rosa. Sus principales halagos van hacia el madrileño, que empezó a jugar justo un día después de su bote: "Si sigue ahí, por algo es porque, además, ha tenido rivales muy cualificados, Rosa es una de ellas".

Óscar demuestra que sigue disfrutando de Pasapalabra, ahora como espectador. ¿Y a qué nivel? "25 no, pero 24 ha salido alguno que otro", presume, demostrando los frutos de la constancia en su estudio, de la propia vida y de sus aficiones que le proporcionan datos como para poder plantar batalla en un Rosco.

De hecho, el madrileño no da por cerrada su faceta como concursante. "El bicho sigue dentro", confiesa. Por eso, afirma que le haría "ilusión" volver a Pasapalabra en algún programa benéfico o por alguna ocasión especial.

Desde luego, aquí siempre tiene las puertas abiertas. ¡Descubre esta entrevista al completó en el vídeo!