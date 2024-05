Óscar revela de qué conoce a Emil Fahrenkamp, el arquitecto alemán que le ha hecho ganar el bote de Pasapalabra

Gracias a Pasapalabra y al bote que Óscar Díaz ha ganado, todos hemos descubierto que existe un arquitecto alemán que se llama Emil Fahrenkamp.Su apellido le ha hecho ganar al concursante madrileño un premio de 1.816.000 euros.

"Besamos todos por donde pisa", bromea Óscar, que matiza que "ya no pisa el pobre porque se retiró hace unas décadas". Efectivamente, haciendo un poco de documentación, vemos que nació en 1885 y murió en 1966. La pregunta es inevitable: ¿de qué se sabía su apellido?

El concursante explica que "es de esas listas extrañas de temas de todo tipo y condición". Una de esas clasificaciones es de "arquitectos modernos del siglo XIX y el siglo XX".

"Me sonó a algo y yo a ese señor lo tengo en la base de datos pero no con la obra que me preguntaron, que era la Villa Wenhold en Bremen, sino la sede de Shell en Berlín", explica. Como curiosidad, Óscar comenta que no se sabe muchos más arquitectos alemanes y que, además, en el enunciado que le leyó Roberto Leal no le especificaron su origen.

Parece que los guionistas de Pasapalabra quedaron dejar ese detalle abierto, jugando un poco más al despiste, pero el madrileño decidió tirar "por la calle de en medio". "A veces nos complicamos mucho la vida buscando la floritura cuando en realidad tienes que agarrarte a lo que puedes", reconoce. En esta ocasión, su intuición fue ganadora y con ella... ha hecho historia.