“¡Qué bien cantado!”: Pastora Soler luce su increíble voz en Pasapalabra

Pastora Soler ha disfrutado de tres programas únicos en Pasapalabra en el equipo de Javier y junto a Daniel Grao, Alberto Amarilla y Virginia Riezu, el resto de los invitados. Por ello, la artista ha querido despedirse por todo lo alto.

Antes de El Rosco y mientras Roberto Leal repasaba los próximos proyectos de los famosos que han acompañado a los concursantes estos días, la cantante ha deleitado a los presentes con un trocito de su último single.

Su poderío vocal ha llegado al corazón erizando la piel de todos. “¡Qué bien cantado!”, ha dicho el presentador, atónito ante tan especial regalo. ¡Haz click para revivir este momentazo!