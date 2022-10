Orestes, desquiciado con Rafa en ‘La Pista’: “¡No me la quites!”

Los duelos centrales en ‘La Pista’ siempre tienen algo especial. No solo pueden repartir hasta cinco segundos entre los concursantes, sino que es la primera vez que se enfrentan cara a cara antes de ‘El Rosco’.

En esta ocasión, Rafa ha sido más rápido en el pulsador, pero no estaba seguro de qué canción se trataba. Por otra parte, Orestes ha tenido que contenerse para no resolverlo: “¡No me la quites!”, ha dicho ansioso.

Cuando su rival ha fallado, ha llegado el momento de la interpretación del burgalés. Con un ‘impecable’ inglés y viviéndolo como si estuviese en un musical, Orestes ha conseguido sumar cinco segundos a su marcador. ¡No te lo puedes perder!