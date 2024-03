Miriam Rodríguez, desubicada en su duelo contra Luis Merlo: “Una tiene que admitir sus errores”

Miriam Rodríguez llegó dispuesta a resarcirse de sus visitas anteriores, donde no consiguió ganar muchas de las pruebas. En esta ocasión, la cantante ha venido con las pilas cargadas y en su primer programa arrasó en La Pista.

Hoy no lo ha tenido tan fácil en la prueba musical. Miriam se ha enfrentado una vez más a Luis Merlo, intentando adivinar el tema principal de una película de bailarines. Sin embargo, la cantante ha empezado con el pie izquierdo desde el principio. “Te has apoyado y se ha encendido antes de tiempo”, ha advertido Roberto Leal al ver cómo se iluminaba su pulsador.

“Yo ya me he desubicado”, ha asegurado Miriam, que no conseguía conectar las pistas que le lanzaba el presentador. Finalmente, ha sido Luis el que ha ganado la prueba, resolviendo con Fame, el mítico tema de la película con el mismo nombre. ¡Revive el duelo en el video!