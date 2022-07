Tenía buena pinta para Santiago Segura su canción en ‘La Pista’ cuando ha descubierto que es del año 1970, aunque la versión que se ha escuchado es de 1999. Sin embargo, ha acabado frustrado al ver cómo era Falete quien se llevaba el duelo y, encima, de chiripa.

El director de cine lo ha intentado tras escuchar el primer fragmento musical, aunque finalmente tanto él como su rival han quedado rendidos a la evidencia: no tenían ni idea. Tampoco tras descubrir uno de los versos de la letra ni tras otro trozo de la canción.

“¿Tú sabes lo que me disgusta esto?”, ha confesado Segura a Roberto Leal al ver que no era capaz de dar con el título. Pero aún le quedaba el trago de ver cómo Falete se llevaba el triunfo con sólo traducir el título, y tras quejarse de que no le había funcionado su pulsador. ¡Vuelve a ver este momentazo!